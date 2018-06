Low Low: Il rap che faccio io è unico

Il rapper Low Low ospite di ‘Adnkronos Live’

“L’arte è più bella della vita e mi piace lavorare in un mondo dove è possibile dire quello che mi pare”. Esce oggi ‘Il bambino soldato’, il nuovo disco del rapper Low Low, in cui il rapper si racconta scandagliando le zone più complesse e oscure dell’animo soprattutto delle nuove generazioni. Dieci inediti che contengono, oltre al brano che dà il titolo all’album, anche pezzi con titoli come ‘Pillole’, ‘Bipolare’, ‘Basso basso’, e che -attraverso lo stile diretto e provocatorio tipico di Low Low- raccolgono momenti autobiografici di grande sincerità. “Ci sono io, e poi ci sono gli altri – dice l’artista parlando della scena musicale rap italiana- ho più talento, è inequivocabile”. Ospite di Adnkronos Live, il giovane rapper romano parte oggi con il tour Instore in tutta Italia. Roma, Frosinone, Salerno e Marcianise le prime quattro tappe.