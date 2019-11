Lous and the Yakuza in Italia nel 2020: le date e i biglietti del primo appuntamento nel nostro paese della cantautrice belga.

Grande notizia per tutti i fan italiani di Lous and the Yakuza. La giovane artista belga di origine congolese, una degli astri nascenti della musica internazionale, sarà protagonista per la prima volta di un concerto in Italia nel 2020.

Andiamo a scoprire insieme la data e le informazioni sui biglietti per questo spettacolo della cantante di Dilemme, hit divenuta virale sul web.

Lous and the Yakuza in Italia: data e biglietti

Il live della Marie-Pierra si terrà a Milano il 2 aprile 2020 alla Santeria Toscana 31. Sarà l’appuntamento giusto per presentare il suo primo album, Gore, la cui uscita è fissata nei primi mesi del 2020.

I biglietti per poter assistere a questo concerto di della giovanissima cantante di origine africana sono già disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/LousAndTheYakuza

Chi è Lous and the Yakuza

23enne, elegantissima e talentuosa, Lous è un’artista belga di origine congolese, arrivata al successo negli ultimi mesi con Dilemme, un pezzo in cui è racchiusa la sua anima forte ma contemporaneamente delicata, figlia di esperienze di vita tutt’altro che semplici.

A credere in lei più di chiunque altro è stato il produttore El Guincho, lo stesso di Rosalia, che ha intravisto in questa giovane artista il potenziale per poter raggiungere al cuore un’intera generazione. Non resta che attendere qualche mese per poter ascoltare il suo primo disco, Gore, e per poter assistere al suo primo live nel nostro paese.

Un disco, Gore, che già oggi è uno dei più attesi del 2020, tale è il clamore che ha fin qui suiscitato Lous. Riuscirà a non deludere tutti i suoi sostenitori?

Di seguito il video di Dilemme:

