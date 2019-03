Louis Tomlinson e Zayn Malik ai tempi degli One Direction erano inseparabili. Tra i 5 componenti del gruppo, loro 2 erano forse quelli ad avere un legame più autentico. Qualcosa però è cambiato da quando Zayn ha deciso di intraprendere la carriera da solista.

Qualche giorno fa in un’intervista concessa al podcast di The Dan Wotton, Louis ha svelato il vero motivo dietro al litigio con l’ex amico e collega:

“Ad essere onesti, i rapporti fra noi due non sono mai migliorati, anzi. Ci siamo scambiati un paio di telefonate dopo che ho perso mia madre, e tutti i ragazzi avevano accettato di partecipare alla performance di X Factor ma lui no. Lui non si è presentato. La cosa mi ha davvero fatto arrabbiare. Adesso che te lo racconto, mi vengono i brividi. In quel momento, quella sera, tutto quello di cui avevo bisogno era rivedere Harry, Niall e Liam insieme a me e sentire il loro supporto.”

Caro Zayn…



One Direction: Louis Tomlinson spiega, finalmente, il perché del litigio con Zayn Malik.

Zayn, fu l’unico a non presentarsi alla reunion

