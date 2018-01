Lotteria Italia, ad Anagni il primo premio

La fortuna bacia il frusinate. Il primo premio della Lotteria Italia 2017 da 5 milioni di euro, riporta Agipronews, va al tagliando Q 067777 che è stato venduto ad Anagni, in provincia di Frosinone, presso l’Autogrill A2 La Macchia ovest.

Il tagliando che ha assegnato il secondo premio, da 2,5 milioni di euro (P 245714), è stato venduto a Milano in via Domodossola 15, mentre il biglietto corrispondente al terzo premio da 1,5 milioni (D 034660) è stato venduto a Rosta (TO) in via Rivoli 4.

Sempre in provincia di Torino, a Pinerolo, finisce il quarto premio da un milione (P 462926), venduto in via Trento 23. Il quinto premio da 500mila euro (D 243750) è stato venduto nella stazione di Roma Termini.