Asbury Park: Lotta, Redenzione, Rock and Roll: il film evento per raccontare la storia di Asbury Park, dove nacquero alcuni dei più grandi talenti del rock e del soul.

Sta per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo uno dei film musicali più attesi del 2019. Si tratta di Asbury Park: Lotta, Redenzione, Rock and Roll. La pellicola arriverà nei cinema italiani il 22, il 23 e il 24 maggio.

In questo film viene raccontata la storia di Asbury Park, il comune del New Jersey che è stato fucina di talenti importantissimi per il rock e il soul. Un nome su tutti: Bruce Springsteen. Una storia che arriva alla musica partendo però da questioni di ben altra natura.

Asbury Park: Lotta, Redenzione, Rock and Roll

Originariamente Asbury Park era un polo balneare tra i più amati del New Jersey. Ma nell’estate del 1970 è stato teatro di alcune rivolte razziali che hanno sconvolto la comunità per circa 45 anni, portandola in uno stato di degrado senza precedenti.

Con le rivolte, anche la scena musicale jazz e blues del New Jersey è morta definitivamente. Ma non tutto era perduto. Dalle ceneri è nato infatti un nuovo suono e più moderno, portata avanti dall’Upstage, il club psichedelico dove hanno mosso i primi passi le stelle più brillanti del New Jersey: da Steven Van Zandt a Bruce Springsteen e David Sancious.

E con questo nuovo suono e questa nuova musica che univa il bianco con il nero, anche Asbury ha rialzato la testa. In questo modo, è riuscita a uscire da quella crisi che sembrava irreversibile.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/StationItaly

Asbury Park: il film evento

Il film è stato girato da Tom Jones e ha al suo centro una storia di redenzione cittadina arrivata grazie al potere rivoluzionario della musica, che riesce a unire oltre ogni distanza e barriera.

All’interno della pellicola, la narrazione viene affidata anche a interviste e filmati inediti, tra cui quelli del leggendario concerto al Paramount Theatre con protagonsiti Little Steven, Southside Johnny e ovviamente Bruce Springsteen, intenti a sfidarsi a suon di riff di chitarra con il futuro di Asbury, ovvero un gruppo di musicisti di 11 anni. Una sorta di passaggio di testimoni tra la vecchia scuola e i talenti del domani.

Di seguito il trailer di Asbury Park:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/StationItaly