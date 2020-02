Manca ancora un incontro per il titolo, domani pomeriggio agli Europei di lotta a Ostia, ma quel che si è visto finora è un Frank Chamizo d’annata, insuperabile per gli avversari. Fuoriclasse annunciato in vista dell’Olimpiade di Tokyo. Nell’Europeo di casa, nell’impianto dove l’azzurro di origine cubana vive e si allena, la finale della categoria 74 chili è arrivata senza imprevisti. Battuto subito il due volte campione europeo e bronzo a Rio 2016, il turco Demirtas, fermato col punteggio di 6-4.

Più facili i successivi incontri, con l’azero Gadzhiyen schienato e il moldavo Borzin schiacciato da un 8-0. Nessun problema nemmeno in una semifinale in totale controllo, chiusa con un 6-0 all’ungherese di origini russe Kuramagomedov. Frank Chamizo già qualificato per Tokyo 2020, a questo punto si candida per il quarto titolo europeo in tre categorie di peso diverse (oro 2016 nei 65kg, 2017 nei 70 e 2019 nei 74). Ad aspettarlo in finale il russo Gazimagomedov, nella sessione conclusiva che comincerà alle 18 (diretta su fijlkam.com e Rai Sport web 1). Subito dopo, Chamizo comincerà l’avvicinamento a Tokyo: per dimenticare la delusione di Rio, un bronzo che ancora gli brucia.