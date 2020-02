Frank Chamizo sempre più nella storia della lotta: per la quarta volta è campione d’Europa. Al PalaPellicone di Ostia, il 27enne italo-cubano, in forza all’Esercito, due volte campione del mondo e bronzo ai Giochi Olimpici di Rio2016, ha vinto nei 74 chilogrammi, battendo in finale il russo Magomedrasul Gazimagomedov con il punteggio di 5-3. Ma fino a 54 secondi dalla fine era il russo, campione del mondo 2015 e 2018, in vantaggio col punteggio di 3-1. Prima che Chamizo lo attaccasse alla gamba destra, allontanandolo dal centro della materassina e facendogli perdere il primo punto (3-2). Con poco più di trenta secondi dalla fine, l’azzurro tornava all’assalto: mettendo giù l’avversario, stavolta, conquistando i 2 punti che lo portavano in vantaggio (4-3). A dieci secondi dalla fine il contrattacco di Gazimagomedov che agganciava la gamba sinistra di Chamizo, pronto a resistere senza perdere l’equili brio. Rendendo vano l’utlimo tentativo russo di ribaltare il verdetto attraverso un challenge che è stato respinto.

Grande festa ad Ostia, nel centro federale di lotta, judo e karate dove Chamizo vive e si allena. Per lui è il quarto titolo europeo, secondo nei 74 chili dove si è già qualificato per le Olimpiadi di Tokyo dopo aver vinto in due categorie inferiori. Prodigio sin da ragazzino, dopo un bronzo per Cuba ai Mondiali 2010 è stato estromesso dalla squadra dell’Avana per aver fallito il peso ai Giochi Panamericani. Dopo aver abbandonato gli allenamenti, l’incontro con la lottatrice genovese Dalma Caneva che è diventata sua moglie nell’agosto 2012, pochi giorni dopo le Olimpiadi di Londra dove Chamizo contava di essere protagonsta. Stabilitosi a Genova, diventato cittadino italiano, l’ormai ex cubano ha cominciato a vincere un torneo dopo l’altro: due mondiali (2015 e 2017), da ieri quattro Europei. Uniche note dolenti, la separazione dalla moglie e l’Olimpiade di Rio, dove Chamizo ha perso in semifinale con l’Asgarov, per poi conquistare il bronzo e sciogliersi in un pianto liberatorio. Per questo, Tokyo 2020 è quasi un appuntamento col destino per il cubano che ha scelto di diventare italiano.