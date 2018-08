Lotito sbotta al telefono con Inzaghi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Claudio Lotito sbotta al telefono con Simone Inzaghi. La discussione in piena notte tra il presidente e il tecnico della Lazio è stata ripresa da un telefonino e il video è diventato virale sul web nelle ultime ore. “Te stai sempre a lamenta’ di tutto. C’hai una squadra che vale dieci volte quello che valgono le altre”, dice Lotito rivolgendosi a Inzaghi, chiamato più volte con il nome di battesimo.

Secondo fonti vicine alla Lazio si tratterebbe di una semplice “discussione in famiglia” su un fisioterapista del club, poi dimessosi, che avrebbe coperto alcuni infortuni e che Inzaghi avrebbe difeso. “Già te l’ho detto, decido io non decidi te. Te lo sto dicendo Simone, te l’ho detto in tutte le salse. Io voglio avere la certezza che chi sta male, sta male. Non che qualcuno ti dice: ‘dimme che questo sta male'”.

La litigata, riferiscono fonti vicine alla Lazio, risalirebbe a inizio agosto quando la Lazio era in ritiro a Marienfeld. Lotito, secondo quanto si apprende, è intenzionato a sporgere denuncia penale e richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’autore del video.

“Nel confermare l’errata interpretazione del colloquio fraudolentemente carpito” si legge in un comunicato della Lazio, “è stato dato incarico ai legali di identificare l’autore e chi l’ha diffusa e procedere in tutte le sedi civili e penali nei confronti di chiunque sia responsabile del fatto e della sua diffusione”.