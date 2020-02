Notte da brividi allo Staples Center di Los Angeles per la celebrazione dei Lakers alla memoria di Kobe Bryant e le altre vittime dell’incidente in elicottero. La squadra del campione, scomparso domenica, per la prima volta è tornata in campo con il tutto esaurito in un oceano di maglie con l’8 e il 24, i numeri di maglia di Kobe. Metà dell’arena riempita con le maglie numero 8, l’altra parte con quelle numero 24: colori diverse, ere diverse, ma lo stesso inarrivabile talento sul parquet sempre con i gialloviola. A bordocampo libere le due sedie su cui Kobe e Gianna si erano seduti l’ultima volta allo Staples Center (lo scorso 29 dicembre): due maglie per ricordare padre e figlia e un mazzo di rose rosse per rendere omaggio a una delle più grandi leggende della storia dei Lakers e alla piccola Gigi.

