Antonello Piroso, giornalista e conduttore TV, una settimana ha fa scritto un tweet che molte testate giornaliste stanno riprendendo proprio in queste ore.

Nel tweet incriminato il giornalista ha scritto che lo scorso 29 agosto gli è arrivato un messaggio su WhatsApp in cui veniva avvertito del suicidio del figlio di Lory Del Santo e – secondo quanto riportato dalla sorella di lei – la showgirl aveva deciso di non presenziare ai funerali per paura di non riuscire ad entrare al Grande Fratello Vip.

Il 29/8 ricevo whatsapp:”Figlio più piccolo #LoryDelSanto suicida a LA.Lo dice la di lei sorella.Lory non va a funerali per paura di esclusione #GFVIP”

Lory ora:”Avevo deciso di non partecipare,invece al GF ci vado come terapia”

Io invece mi farei vedere direttamente da uno bravo