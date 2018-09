Lorenzo Riccardi è il nuovo tronista di Uomini e Donne e in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione mariana, ha sparato a zero su Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella.

Il ragazzo ha detto che Sara e Luigi non sono mai stati insieme e che la loro “storia” durata meno di 48 ore ha battuto ogni record di Uomini e Donne.

“Ma loro, non sono mai stati insieme, penso che abbiano davvero battuto tutti i record. Non è durata nemmeno 48 ore la loro storia, altro che 10 giorni. Non gliene fregava nulla l’una dell’altro. In villa si sono baciati e poi una volta usciti non hanno nemmeno dormito assieme: com’è possibile? Quando lei, al momento della scelta, ha detto ‘Sara è tutta cuore’ non ci credeva perché una scelta di cuore non dura due giorni. E lui, che diceva ‘farò l’abbonamento a casa di Sara’, non ci è andato nemmeno una volta”.