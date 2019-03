Lorenzo Riccardi ha da poco concluso la sua esperienza a Uomini e Donne dopo aver scelto Claudia Dionigi nello spin off serale Speciale Uomini e Donne La Scelta, registrata nel celebre castello insieme a Valeria Marini, Tina Cipollari, Gianni Sperti, Gemma Galgani e Giulia De Lellis; ma a quanto pare quella trasmissione gli è rimasta nel cuore, dato che poco fa ha fatto un appello alla redazione ed a Maria De Filippi.

In viaggio per andare ad una delle sue serate, Lorenzo Riccardi ha registrato una serie di video su Instagram Stories in cui – taggando i singoli autori – ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne ed a Maria De Filippi di invitarlo più spesso in trasmissione.

“Invitatemi perché mi mancate, mi mancate! Mi siedo lì e sparo quattro minch**te come piace a me, invitatemi dai”.

L’appello ovviamente sembrerebbe essere rivolto per ricoprire il ruolo dell’opinionista e considerando chi già c’è (Tinì Cansino, Jack Vanore, Mario Serpa…) non mi stupirei se Maria De Filippi decidesse di aggiungere un’altra sedia. Insomma, una in più, una in meno….