Il mese scorso Mario Serpa ha pubblicato due video piccanti su Instagram (li trovate su Bitchy X) e moltissime fan lo hanno attaccato, accusandolo di aver condiviso contenuti poco idonei ai social.

Pochi giorni dopo un’ex “rivale” del Trono Gay ha commentato quei filmati, Francesco Zecchini in un’intervista ha quasi giustificato Marione.

“Me l’ha detto una persona che alleno, ma non ho ben capito, ho visto qualche insulto che si è beccato. Mi hanno detto che si è trastullato in un video. penso che se hai tutto quel seguito dovresti evitare certe cose, però bisogna anche essere più rilassati. Non è che dobbiamo parlare di Quinta Colonna e Quarto Grado, di cose concettuali, più easy, ognuno facesse quello che vuole. Io non condivido per il senso, cioè fai un video per gli amici più stretti, oppure invialo a chi vuoi e fai così”.

Adesso a commentare i video del Serpa è arrivato anche il Cobra, Lorenzo Riccardi.

“Non ho visto i video di Mario Serpa, ma ho letto la notizia. Sarà in astinenza, visto il lockdown magari sta cercando qualcuno. Ognuno è libero di fare ciò che vuole sui social. Certo, magari certe cose sarebbe meglio evitarle, mentre riguardo al video fatto da Francesco Sole a Giulia Cavaglià mentre fa pipì in giardino spero che stesso facendo solo la pipì”.

L’ex tronista ha anche detto la sua sulla storia tra Gemma e Sirius.

“Io spero per lui che sia sceso solo perché c’è il distanziamento sociale. Prima o poi finirà e a quel punto e a quel punto uscirà veramente fuori chi è.

Io ripeto che tutto questo clamore intorno ai video di Mario Serpa mi pare esagerato, non si tratta di filmati in stile OnlyFans o girati per la MEN o la Corbin Fisher.