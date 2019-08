Ieri su Twitter c’è stato uno scontro a distanza fra Lorenzo Fragola e Matteo Salvini che ha deciso di rispondere ad un tweet provocatore del cantante che, contrario alla sua politica, ha esclamato ‘Salvini merda‘.

Una protesta a cui Salvini ha deciso di replicare al grido di ‘canta che ti passa’ scatenando l’ilarità di Fragola ‘tu come deejay invece sei forte’.

Il battibecco è poi culminato con un lungo post (da applausi) di Lorenzo Fragola su Facebook, dove ha spiegato il perché del suo tweet:

“La protesta è protesta.

La contestazione è sempre stata portata avanti con frasi forti e oltre le righe (chi è mai stato ad un corteo o una qualsivoglia manifestazione sa di cosa parlo).

Io non mi sono mai riconosciuto nella destra o nella sinistra.

Non ho alcun album in promozione al momento nè voglia di ricevere mi piace da parte di un bel nessuno.

Pensavo, al massimo, che il mio tweet avrebbe potuto solo tornarmi indietro(magari perdere qualche fan leghista ) ma nonostante questo ho scelto di protestare.

Volevo protestare contro un personaggio politico che ritengo personalmente incoerente , vergognoso e pericoloso. Come del resto hanno fatto oggi migliaia di miei concittadini a Catania.

Non pensavo sinceramente che il ministro dopo aver scelleratamente aperto una crisi nazionale serissima (che sicuramente costerà un mare di soldi a tutti noi compresi i suoi elettori) avesse il tempo leggere un mio tweet .

Evidentemente mi sbagliavo.

Ora non voglio fare la vittima di tutto quello che mi hanno scritto e vi giuro che in confronto merda è un complimento, perché sinceramente non mi interessa parlarne più se non interpellato.

Io sono stato educato dai miei genitori talmente bene che mi hanno sempre insegnato a portare rispetto a chi è più vecchio di me.

E mi spiace solo essere passato per maleducato.

Mi hanno però insegnato anche che quando ricopri certi ruoli hai delle responsabilità.

Chi fa il ministro dovrebbe avere cura del parole che sceglie di usare per non seminare odio e ricoprire con onore e responsabilità il suo ruolo.

Chi fa il cantautore dovrebbe avere cura di dire quello che pensa con libertà assoluta per permettere a chi lo segue di pensare a modo suo.

L’unica cosa che voglio aggiungere è:

NON STATE ZITTI!

Incazzatevi perché vi prendono in giro, vi rubano il futuro giocando con false speranze e con le vostre paure pur di racimolare qualche voto.

APRITE GLI OCCHI!

E pestate qualche merda come l’ho pestata io (ma non me ne pento) che porta pure fortuna.

P.s. Pazienza se meno salviniani verranno ai miei concerti”