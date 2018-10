Lorenzo Crespi questa mattina si è collegato a Twitter per rispondere alle domande dei fan e fra un tweet e l’altro ha anche mostrato alcuni messaggi che gli autori di Domenica Live gli avrebbero mandato.

E ancora:

“Karina è pazza è risaputo, tu le hai dato della nullità, non sei stato tenerissimo, e quindi lei è esplosa, la conosciamo tutti com’è. Noi ti possiamo chiedere scusa se ci sei rimasto male, ma non puoi pensare che sia stato tutto costruito ad arte. E se ti andrà di essere ancora con noi, non ti metteremo più con Karina”

Come reagirà Barbara d’Urso?

Non sopporto gli squallori e i doppigiochi e soprattutto la gente inutile..domenica live per me è stata una famiglia in questi anni ma forse è meglio che qualcuno faccia sapere alla signora Cascella cosa pensano gli autori di domenica Live di lei..Il nulla va smontato sul nascere pic.twitter.com/ARrBVlU7zX

— lorenzo crespi (@lorenzocrespi2) 3 ottobre 2018