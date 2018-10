Lorenzo Crespi e Karina Cascella, dopo essersene detti di ogni colore a Domenica Live, sono passati alle vie legali: l’attore ha querelato l’opinionista.

A riportarlo è stato proprio Crespi su Twitter, dove qualche giorno fa ha divulgato alcuni sms privati ricevuti da un autore del programma:

“Io ho dato della nullità artisticamente parlando alla Cascella… la Cascella mi ha dato pubblicamente del malato mentale una decine di volte… Ho rivisto la puntata e parla chiaro… la Cascella non è un medico… quindi con la mia famiglia ci troviamo costretti ad agire legalmente… se domenica continuerà aggiungeremo alla denuncia… se vuole vedere i messaggi e chi gli ha mandati saranno mostrati in una caserma”.

E ancora:

“Problemi psicologici, malato mentale, fatti vedere, fatti curare, per 30 minuti di seguito senza poter rispondere perché sentivo anche male mi sono dovuto sentir dire queste schifezze, tutti a godersi lo spettacolo in studio, nessuno a fermare tutto questo, da una che non conoscevo”.