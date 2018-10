Pensavate che dopo la pubblicazione degli sms di un autore di Domenica Live e la denuncia a Karina Cascella fosse tutto finito? Assolutamente no. Lorenzo Crespi è tornato con un nuovo triste show su Instagram.

L’uomo ha detto di aver chiuso definitivamente i rapporti con la trasmissione di Barbara d’Urso.

“Con dispiacere per il passato..i miei rapporti con Domenica live finiscono qui..ora e per sempre.

Qualcuno dovrebbe spiegarvi perché forse non vi rendete conto di quanto grave sia stato quello che è accaduto domenica.. Un personaggio pubblico accusato di problemi mentali se non lo è è un reato ma se minimamente questo personaggio avesse dei piccoli disagi,fragilità,problemi dovuti alla mancanza di lavoro “,di tante cose..il reato diventa molto grave..perché c’è anche l’istigazione al suicidio da parte di questa gente..e tutto questo va fermato perché ci sono troppi personaggi trattati come me..Non mi sono mai trovato in vergogne simili in 20 anni di onorata carriera,da 4 anni a questa parte si..e vi chiedo perdono..ritirandomi del tutto da queste schifezze.”