di Sara Di Sciullo

“Mi dispiace molto per la morte di quel ragazzo, quando sento queste situazioni è sempre una ferita aperta”. Lo afferma all’Adnkronos Graziella Quattrocchi, sorella di Fabrizio Quattrocchi, contractor rapito a Baghdad insieme ad altri tre italiani e poi ucciso il 14 aprile 2004 da terroristi della galassia di Al Qaeda, sulla morte di Lorenzo Orsetti, militante tra le Forze siriane democratiche, ucciso dall’Isis mentre lottava al fianco dei curdi.

La frase pronunciata da Quattrocchi sul punto di essere ucciso, ‘vi faccio vedere come muore un italiano’, è rimasta scolpita nella memoria di molti. In merito alla scelta di Orsetti di lasciare la sua vita qui in Italia per partire ed abbracciare la causa curda, Graziella Quattrocchi sottolinea: “E’ il coraggio, sono scelte di vita”.

Fonte