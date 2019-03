Lorella Cuccarini in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha parlato di Lady Gaga.

La più amata dai sovranisti ha detto che la Germanotta ha una voce incredibile, ma che le piace meno nei pezzi pop. La Cuccarini ha rivelato detto di aver apprezzato il lavoro di Gaga in A Star Is Born, ma di aver preferito Barbra Streisand.

“Se mi piace Lady Gaga? Ha una voce incredibile, anche se nei pezzi pop mi piace meno . È stata brava nel film È nata una stella, anche se mi ha emozionato di più quello con Barbra Streisand”.

Ammazza, è stata più dolce Madonna nel 2012.



Pensare che i pezzi pop sono proprio quelli per i quali Gaga verrà ricordata e che resteranno nella storia della musica (anche per i loro splendidi messaggi contro le discriminazioni verso la comunità LGBT).

Lorella ha poi parlato di sovranismo:

«Sì nel senso che mi rifaccio al primo articolo della nostra Costituzione. («L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.», ndr) I nostri padri costituenti hanno sottolineato questo valore e io ho respirato in giro per l’Italia quest’atmosfera. – ha dichiarato Lorella Cuccarini – La sensazione che certe decisioni in politica e in economia volino sopra le nostre teste è chiara a molti. Fa riflettere il fatto che il Parlamento – regolarmente eletto – non sia autonomo nel poter decidere le proprie sorti». Non avremmo mai dovuto cedere la sovranità. L’autonomia del cittadino è un valore importante. Questo è il mio pensiero . E da qui “la più amata dagli italiani” è diventata la terribile sovranista, con un’accezione denigratoria. Ma sono la prima a riderci su, anche se un po’ mi è dispiaciuto». Quel che ho capito in questo periodo, informandomi, è che l’economia non deve essere separata dall’etica, e dev’essere al servizio del cittadino. Un modello economico per cui la piena occupazione è un problema, trovo sia in contrasto con la nostra Costituzione».

