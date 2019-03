La scorsa settimana Heather Parisi è stata ospite a Live Non è la d’Urso ed ha lanciato una serie di shade a Lorella Cuccarini.

“Io sono ironica, sono una persona ribelle, detesto il populismo e amo visceralmente la diversità. Non ho paura di non piacere e di non essere popolare. La verità spesso infastidisce, ma io la dico comunque. Io credo che noi personaggi, di qualsiasi livello, dobbiamo misurare le parole perché non possiamo e non abbiamo il lusso di trasmette messaggi sbagliati. Dovremmo parlare solo di quello che sappiamo. Altri personaggi magari parlano di politica, ma io quando vado in televisione parlo di quello che conosco”.

Proprio in merito alle dichiarazioni di Heather, uno degli amministratori della pagina ‘Lorella Cuccarini dancing Queen‘ ha chiesto alla donna più amata dai sovranisti se andrebbe ospite nel santuario di Carmelita. Lorella ha detto che non pensa di andare a trovare la Santa di Cologno ed ha aggiunto di non esserci mai andata e di non sentirne la mancanza.

“Ospite da Barbara d’Urso? Non credo, no, non credo. Non ci sono mai stata, ma devo anche dire che non ne sento la mancanza”.

Con tutto il cuore Lorella… nemmeno noi sentiamo la mancanza di una tua d’ursointervista.



Heater Parisi e il suo rapporto con la comunità LGBT.

“Se sono d’accordo sul fatto che i gay possano avere figli come negli Stati Uniti? Ma certo, ma che stiamo scherzando?! Io sono cresciuta a San Francisco. Mi chiamavano fr*cia. Io sono nata in mezzo ai gay. Vivevo a San Francisco da sola, i gay mi facevano entrare nei locali dalla porta sul retro”.

Lorella Cuccarini parla di unioni civili e famiglie arcobaleno.