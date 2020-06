Da settimane sul web circolano rumor sul possibile addio di Lorella Cuccarini a La Vita In Diretta. Alcune testate parlano di Alberto Matano come conduttore unico della nuova edizione dello storico show pomeridiano di Rai 1 e oggi Giuseppe Candela su Dagospia ha confermato le indiscrezioni, svelando anche il presunto motivo dietro alla scelta di non rinnovare Lorella al timone de La Vita In Diretta.

“Lorella Cuccarini paga il conto: fuori dalla Vita in Diretta perché filosovranista. I vertici Rai avrebbero promesso ad Alberto Matano la conduzione singola ma occhio alle sorprese. Scalpitano in extremis in tre: Nunzia De Girolamo (moglie del ministro Boccia), Serena Bortone (stimata da Coletta e ben vista dal Partito Democratico), e Luisella Costamagna (apprezzata dai 5 stelle). Ma i nomi saranno mescolati fino all’ultimo: in ballo c’è anche ‘Agorà’, ‘Unomattina’ e il programma delle 14 su Rai1”.

Sapete tutti quanto abbia criticato Lorella Cuccarini per le posizioni sulle adozioni per le coppie gay e la GPA, però mi pare assurdo che in Rai i presentatori vengano scelti dai partiti. La Vita in Diretta ha qualche problema, ma i conduttori non sono tra questi. Lorella se l’è cavata benissimo e in coppia con Matano a me sembra perfetta.

Il manager della presentatrice ha commentato la notizia su Twitter…

A chi lo dice — ellepi_one ® 🇮🇹 (@PrestaLucio) June 8, 2020

Lorella Cuccarini licenziata perché ha detto di essere sovranista perché ama il suo paese che dovrebbe riappropriarsi della capacità di scegliere, cosa che ultimamente non è proprio avvenuta.

Dittatura, si chiama così, DI-TTA-TU-RA. — Davide Rosato (@DavideRosato2) June 8, 2020