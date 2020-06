Lorella Cuccarini non è stata confermata alla conduzione de La Vita in Diretta e questo ha scatenato un terremoto interno fatto di silenzi, imbarazzi, lettere e smentite con tutte le giornaliste di Rai Uno schierate dalla parte di Alberto Matano contro le dichiarazioni della Cuccarini che aveva etichettato il suo compagno di viaggio come un maschilista egoriferito.

Lorella Cuccarini però – uscita dalla porta – rientrerebbe dalla finestra dato che i dirigenti di Rai Uno (secondo quanto scritto da Blogo) avrebbero in serbo per lei un nuovo show in prima serata in coppia con Pippo Baudo. Una versione rivisitata e corretta di quello che è stato Fantastico.

“Secondo quanto risulta a Blogo, si tratterebbero, sostanzialmente, di alcune prime serate all’insegna di show e di varietà […] Tra questi potrebbe esserci un suggestivo progetto che le permetterebbe di tornare a lavorare con il suo ‘inventore’ Pippo Baudo in una sorta di rivisitazione aggiornata al 2020 di Fantastico, lo storico programma nel quale debuttò come showgirl nel 1985. Al momento, comunque, si tratterebbero di progetti – compreso quello di Fantastico – in fase embrionale. La Cuccarini, che ci risulta essere corteggiata anche da La7, dovrà dare un feedback nei prossimi giorni”.

Voci di corridoio che confermerebbero la stima di Rai Uno nei confronti di Lorella Cuccarini, anche se un Fantastico 2.0 con Pippo Baudo puzza di flop da un miglio.