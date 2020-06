Rapporto complicato quello tra Loredana Lecciso e il Grande Fratello Vip. Gli autori avevano pensato alla compagna di Albano Carrisi già qualche anno fa, ma era stato Alfonso Signorini lo scorso inverno a convincere la cantante della hit ‘Si Vive Una Volta Sola‘ (se non l’avete mai ascoltata vi voglio in punizione in ginocchio sui ceci). Sembrava tutto fatto, le testate giornalistiche davano per certa la presenza di Lory nella casa del GF Vip 4 e lei nelle sue interviste lasciava intendere di essere ad un passo dalla porta rossa.

“Mi hanno proposto più di una volta di entrare nella casa. Chissà. Diciamo che mi piacerebbe e sarei tentata. L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini, perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale”.

Purtroppo poi qualcosa è cambiato all’ultimo minuto e la Lecciso non ha messo piede nella casa più spiata d’Italia. Ma Alfonso non molla e pare che voglia a tutti i costi Loredana nel cast del GF Vip 5, ma non nelle vesti di concorrente. Stando a quello che è stato rivelato durante la trasmissione di Francesco Fredella ‘Viaradio Autostrade per l’Italia’, Loredana è candidata al ruolo di nuova opinionista del reality di Canale 5.

“Stando a quanto annunciato in esclusiva nella trasmissione Viaradio Autostrade per l’Italia nel digital space di RTL 102.5 condotta da Francesco Fredella, a prendere il posto della moglie di Mauro Icardi potrebbe essere la compagna di Albano Carrisi: Loredana Lecciso”.

Amo Loredana Lecciso, ma devo ammettere che la preferirei come concorrente, sono convinto che abbia tantissimo potenziale trash da far esplodere nella casa. In studio come opinionista c’è bisogno di una figura più ruspante, che segua quotidianamente le dinamiche del reality e crei anche catfight ‘studio vs concorrenti in casa’ (Karina Cascella o Vladimir Luxuria sarebbero perfette).

KARINA CASCELLA VOCE DEL POPOLO! 👏🚀🚀🚀🔝💣 (ho preso le parti più importanti)#GFvip pic.twitter.com/AaswOYG8vj — Elly (@Stilinski24_96) November 10, 2017

Date un Oscar a questa donna.

Karina ha detto, senza troppi giri di parole, ciò che tutt’Italia pensa dei due viscidi.😉#gfvip pic.twitter.com/9xeinKfYlW — 🐍💖🎼💞🐧RoXy🐧(in Gas💕)🎶🎵🌠🎼 (@riveacorymbosa) November 6, 2017