Loredana Lecciso vuole entrare nella casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e a distanza di un mese da quando – fra le pagine del settimanale Chi – ha parlato per la prima volta del reality, è tornata a farlo nella recente intervista che ha rilasciato per Il Tempo.

“Mi hanno proposto più di una volta di entrare nella casa. Chissà. Per adesso rifletto un po’, anche se mi piacerebbe e sarei tentata”.

Una tentazione che potrebbe diventare realtà, considerando che Alfonso Signorini per la prossima edizione del GF Vip punta alle ‘storie’.

“Grande Fratello Vip? Me lo hanno sempre proposto ed ho sempre rifiutato. In passato ho rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta quest’anno che mi lascerei sfiorare dall’idea. L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini, perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale. Ma non se se avrei il coraggio di farlo. Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna”.

A questo punto però spero che fra i concorrenti ci sia anche un figlio a caso di Romina Power, dato che pare che nessuno vada granché d’accordo con la Lecciso.

Il dramma made in Cellino San Marco è servito.

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex tronista di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)