Ecco chi vincerà Amici 2019 secondo Loredana Bertè, la giudice speciale di quest’edizione del talent di Canale 5.

Ormai Amici 2019 si avvia alla sua conclusione. La finale della nuova edizione del talent di Canale 5 è alle porte, e si sprecano i pronostici su chi la spunterà tra i due ballerini, Rafael e Vincenzo, e i due cantanti, Giordana e Alberto.

Ognuno ha la propria idea, e l’Italia si è divisa tra chi tifa per l’uno e chi tifa per un altro. Ma chi è il favorito secondo Loredana Bertè, il giudice speciale di quest’edizione di Amici? Scopriamolo insieme.

Chi vincerà Amici per Loredana Bertè

La Loredana nazionale ha espresso il proprio pronostico ai microfoni della trasmissione: “So di essere stata una vera stron*a e una rompipa**e pazzesca, ma ho vinto io e in finale è arrivato il talento. Faccio i complimenti a tutti perché ragazzi così se ne trovano pochi. Se penso chi dovrebbe vincere Amici 18, vorrei Alberto perché è un talento esportabile anche a livello internazionale e si mette molto in gioco, ma non solo“.

Insomma, come poteva immaginarsi la cantante ha come suo predilatto il bell’interprete lirico siciliano, vera rivelazione di questa edizione.

I pronostici di Amici 2019 per la Bertè

Ma la cantante di Cosa ti aspetti da me ha ammesso che potrebbe vincere anche Giordana, un talento definito come cristallino e meraviglioso. Non solo. A detta della Bertè è anche una ragazza ‘viscerale” e sa anche scrivere bene, oltre a essere un’ottima interprete.

Tra i ballerini, il suo favorito è invece Rafael, artista “stupendo e fantastico, che si è messo in gioco“. Nei suoi pronostici invece non figura minimamente l’altro ballerino, Vincenzo, che non è mai stato veramente amato dalla Bertè. Che possa darle uno schiaffo morale in finale conquistando la vittoria? Lo scopriremo solo sabato.

Di seguito il video di un’esibizione di Alberto: