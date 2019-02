Le vere protagoniste di questo Festival di Sanremo sono state le borsette di Loredana Bertè. La cantante ha aperto più volte le sue borsette e tutti si sono chiesti cosa contenessero.



“Dentro c’è il bodypack per in ear. Cioè infatti io adopero quello da anni. Mi son comprata queste borsettine che trovo nei mercatini. Le ho di tutte i colori. Sono molto comode per mettere il bodypack. Di solito lo mettono attaccato ai vestiti, ma rovina la linea. Quindi io li odio quei sacchetti attaccati ai vestiti. C’è il bodypack e basta. Io ci faccio anche i tour così”.