Ospite a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, Loredana Bertè ha cantato il suo brano Cosa Ti Aspetti Da Me, presentato al Festival di Sanremo, ricevendo la certificazione di doppio disco di platino.

Un brano che ha permesso alla Bertè di conquistare il Premio Teatro Ariston (inventato su due piedi da Claudio Bisio per placare le polemiche del quarto posto), ma che Loredana non ha mai fisicamente ricevuto.

“È il sogno di qualunque artista avere tre standing ovation all’Ariston; una cosa che rimarrà nella storia della televisione. Il premio inventato per me? Probabilmente l’hanno fatto per calmare il pubblico, ma io non l’ho visto”.

E pensare che l’indomani della finale del Festival di Sanremo, Claudio Bisio aveva dichiarato:

“Il pubblico ha cominciato a fischiare, non smettevano. Non accettavano la quarta posizione di Loredana. Per calmare tutti ho detto che le avremmo dato il premio speciale del pubblico. Ogni promessa è debito. Il premio esiste. Dato che volevo mantenere quello che ho promesso, volevamo addirittura consegnare il premio stamattina ma adesso lei dorme. Questo è il premio del pubblico dell’Ariston e sarà consegnato a Loredana Bertè”.

Che fine ha fatto questo premio?

