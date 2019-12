“Non mi perdono una cosa, non aver preso il telefonino che mi aveva dato. Se lo avessi preso, chissà come sarebbero andate le cose”. Loredana Bertè, ospite di Verissimo, si commuove ricordando la sorella Mia Martini. “Lei è dentro di me. Quando sono sul palco e sono nel panico, penso a lei e il palco diventa la mia valvola di sfogo. E alla fine del concerto mi sento una persona migliore perché ho dato più di quanto potessi dare. E Mimì sarebbe orgogliosa di me”, dice. “La sogno, sogno che vuole una sigaretta. Quando è il compleanno, metto una sigaretta davanti alla sua foto: ‘Questa è la tua, buon compleanno’… Mi manca da morire”.

