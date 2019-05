Loredana Bertè con Calcutta e Tommaso Paradiso, Tequila e San Miguel: il video del nuovo singolo della cantante calabrese.

Loredana Bertè è pronta a conquistare nuovamente l’estate italiana. La cantante calabrese, che già nel 2018 aveva già ‘rivaleggiato’ con Takagi e Ketra e la loro Amore e Capoeira grazie al brano Non ti dico no con i Boomdabash, anche nel 2019 è pronta a lanciare un singolo col potenziale per scalare le classifiche.

S’intitola Tequila e San Miguel, è in uscita il 10 maggio 2019 e vanta una doppia collaborazione da urlo: al suo fianco ci sono Calcutta e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti.

Loredana Bertè, Tequila e San Miguel: il video

Se lo scorso anno erano stati i suoi grandi rivali, quest’anno Loredana ha proprio unito le forze con Takagi e Ketra, produttori di questo brano che punta a raggiungere la cima della classifica italiana.

D’altronde, in questi mesi i due avevano già avuto modo di lavorare con Calcutta e Paradiso nel brano La luna e la gatta, e dunque alla squadra del precedente singolo si è andata in un certo senso ad aggiungere la Loredana nazionale, prendendo il posto di Jovanotti. Ecco l’annuncio pubblicato sui social dalla Bertè:

La collaborazione di Loredana con Calcutta e Paradiso

La straordinaria interprete di origine calabrese, che in questi ultimi mesi si era fatta amare a Sanremo con la canzone Cosa ti aspetti da me, si era già lasciata sfuggire un’anticipazione della sua hit estiva durante la quinta puntata del serale di Amici, che la vede protagonista come giudice.

Nell’occasione, la cantante aveva affermato: “Sono attentissima alla musica che gira. Come può dire che non mi piace l’indie visto che Calcutta e Tommaso Paradiso scrivono per me? A me piace l’indie fatto bene“. Parole che ora sono state chiarite del tutto. Quale sarà l’esito di questa collaborazione?