Loredana Bertè è caduta in diretta da Fabio Fazio durante una performance (in palese playback) durante la prima puntata di Che Tempo Che Fa.

Si è conclusa così la giornata di incidenti su Rai Uno e dopo aver visto Mara Venier zoppicare per metà puntata di Domenica In, ecco anche il tonfo della Bertè.

Loredana Bertè, la caduta da Fazio

“C’è qualcuno che m’ha gufato a casa…. dopo che ho rotto le scatole per tutta l’estate! Ho anche la bronchite, l’influenza… Porca putta*a! Ah non si poteva dire… siamo in diretta” – ha commentato la Bertè.

Cosa voleva fare non ci è dato saperlo, ma nel dubbio ecco il video:

(Grazie Andrea per la segnalazione).