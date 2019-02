Scatta l’ora del Pit-Stop. L’anticiclone Nordafricano è pronto a cambiare il suo assetto e arriva una sorta di ‘cambio gomme’, in quanto si dovrà passare rapidamente a quelle da bagnato. All’orizzonte si prepara infatti un veloce cambiamento, fanno sapere gli esperti de ‘ILMeteo.it’, “per effetto di una perturbazione che riporterà la pioggia, i temporali e anche un po’ di neve su alcune regioni d’Italia”. I primi timidi segnali di questo cambiamento si avvertiranno in queste ore, “quando un richiamo di correnti umide meridionali porterà qualche nube in più sull’alta Toscana e sul levante ligure”.

