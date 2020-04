Arrivare a contagi pari a zero non basta per allentare le misure restrittive. Ne è convinto Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene generale e applicata all’università di Pisa e responsabile del coordinamento per le emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, che spiega al ‘Messaggero’: “E’ dall’insieme di diversi indicatori che si può dire se un processo è funzionante oppure no. Sarebbe importante che molto presto si potesse fare una valutazione del genere per andare a verificare la capacità territoriale di risposta, di preparazione ad una seconda ondata. Fase due, dal punto di vista sanitario, significa infatti prevenzione, non riapertura“.

