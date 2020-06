“Guarda a destra e sinistra prima di attraversare la strada. Questo tormentone ha accompagnato la mia come, penso, l’infanzia di tutti”. Ebbene, “guardare a destra e sinistra vuol dire avere prudenza perché il traffico esiste ” e “il pericolo può arrivare anche dall’inatteso, perché qualcuno che guida contromano ci può sempre essere. I miei genitori facevano terrorismo? Di certo no. Non mi dicevano mica di non attraversare la strada. Mi ricordavano semplicemente di stare attento e valutare bene il rischio”. L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’università di Pisa e dirigente coordinatore per le emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, usa questa metafora per invitare a mantenere la cautela nella lotta a Covid-19.

Fonte