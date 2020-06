“Oggettivamente in questi giorni la possibilità che nei gruppi vi siano soggetti positivi è bassa e questo crea l’illusione che gli assembramenti non siano in grado di generare un’epidemia. E’ un cane che si morde la coda: la bassa circolazione virale porta a sottovalutare il rischio, che invece esiste, e ad allentare le misure che precauzione, ma così facendo si continua a far circolare il virus. E invece su questo bisogna insistere nella comunicazione: le misure di distanziamento sono precauzionali e vanno mantenute per prevenire la circolazione virale e quindi evitare che ripartano i contagi”. Lo afferma, in un’intervista a ‘Il Messaggero’, l’epidemiologo a capo della taskforce della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco, aggiungendo che “è complicato da comunicare, ma dobbiamo sforzarci a farlo”.

Fonte