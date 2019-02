Sanremo è musica, è show, è gossip ma è anche look e chi meglio di Giovanni Ciacci per commentare gli outfit ammirati durante la prima puntata?



Sanremo, i look della prima puntata | le pagelle di Giovanni Ciacci

E se a Detto Fatto le sue pagelle sono in qualche modo ‘contenute’ in linea per un pubblico televisivo pomeridiano, qua sunessuno gli ha messo dei limiti ed è stato…cattivissimo!

Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio



Baglioni: Classico, abito noioso, sempre più simile a Renato Balestra versione capello argento vivo o anche 50 sfumature di…noia | VOTO 2.

Raffaele: Abito banale, senza fantasia, un bianco e nero basico che non esalta il suo bellissimo corpo: è troppo lungo e per niente sexy. Le proporzioni sono sbagliate, sembra la Guzzanti che imita la Raffaele. I capelli erano terribili, se la poteva far fare una messa in piega decente. Il trucco non mi è piaciuto: evidenziava troppo le occhiaie, forse sono firmate anche quelle dallo stilista? Mai il viola sotto gli occhi, mai! | VOTO 2.

Bisio: Adoro la versione Zio Fester vestito da domatore di leoni, la giacca grida “guardate ci sono anche io!”, terribile. Sarà lo stesso stilista di Francesca Cipriani? | VOTO 3.



Francesco Renga

Elegante, un bel grigio fumo di Londra, però l’abito non gli rende giustizia, sembra Albano Carrisi. L’anello da p0rnostar anni ’80 lo poteva evitare, così come lo stivaletto in stile Celentano. Orribile. | VOTO 3.



Nino D’Angelo e Livio Cori

Ma quello era Nino D’Angelo o un sacerdote di passaggio? Troppo nero, troppo clericale. Lo preferivo in jeans e maglietta. | VOTO 3.

Livio Cori era molto carino, molto bello anche il cuore sacro al posto della cravatta. | VOTO 6.



Nek

Abito più adatto ad un teen idol che ad un uomo brizzolato, forse pensava di fare una passeggiata sul corso? A Sanremo si deve indossare la giacca e la cravatta! Il capello molo sospetto alla Raffaello Tonon. | VOTO 2.



Zen Circus

Il figlio di Cocciante con la giacca di pelle. E basta! E’ già la seconda dopo quattro cantanti. | VOTO 3.



Il Volo

Vestiti come tre scappati di casa, sempre vestiti non adatti alla loro età. Sembrano pronti per il trono Over di Maria De Filippi. | VOTO 3 (1 a testa!).



Loredana Bertè

Loredana vestita da Loredana. Dopo anni di abiti inediti, per sua scelta quest’anno la Bertè ha voluto indossare un abito suo vintage. Gambe da sballo, l’unica vera rock star italiana: sembrava uscita da un film di Tim Burton. | VOTO 10.



Daniele Silvestri

Rimasto fermo agli anni ’90. Un padre non può e non deve indossare i vestiti dei figli. | VOTO 3.



Federica Carta e Shade

Finalmente un po’ di glamour in fucsia, ma non bastano le paillettes per essere glamour: l’abito sembra un sacco della spesa e lo stivaletto è orrendo. Lui non pervenuto con quella riga nei capelli fuori moda. | VOTO 5 (per lei!).



Ultimo

Un po’ figlio di Dracula alla matriciana. L’ultimo cappottino simile lo avevano i Pooh nel 1987. | VOTO 3.



Paola Turci

Superclassica tutta bianca, molto bello il trucco, così come i capelli. Certo che la tuta è anche questa una scelta molto basic, non arriva alla sufficienza. | VOTO 5.



Motta

Molto radical chic in stile Almodovar / La Casa Di Carta. Non amo questo genere, sembra uscito da un film di Dario Argento, è perfetto per il remake di Profondo Rosso. Pauraaa! | VOTO 2.



Boomdabash

Finalmente del colore in mezzo a tutto questo nero. Molto belli in bordeaux: sembrano usciti da Gomorra La Serie o dal Bilionaire di Briatore. | VOTO 4 (uno a testa!)



Patty Pravo e Briga

Patty Pravo in stile Avatar, ad un primo impatto sembrava Rita Pavone con i rasta, poi l’ho riconosciuta. Ma era Patty Pravo o Wanda Fisher? Forse è l’abito più brutto indossato nella sua carriera. | VOTO 2.

Briga sembra uscito dall’Accademia di Rocco Siffredi o da un film di Kustorica. | VOTO 4.



Simone Cristicchi

Molto bello in blu con intreccio sull’abito. Almeno quest’anno non è vestito da scappato di casa. | VOTO 7.



Achille Lauro

El Chapo Style. Ma dove ha trovato questo abito? Sembra uscito dal mercatino delle pulci, purtroppo non bastano due tatuaggi sul volto per essere moderni. | VOTO 3.



Arisa

Sembra vestita da infermiera sexy, mi piace questa sua nuova versione. | VOTO 7.



Ghemon

Vestito come un pupazzo di carta, sembra un imbianchino con l’impermeabile (che aveva indossato al Festival solo Milva, ma con un altro effetto). Questo è raccapricciante, era in sciopero il suo stylist? | VOTO 2.



Einar

Molto bella la giacca bomber ricamata e bellissimo lui, vorrei vederlo con movimenti caraibici del bacino. Il sogno erotico delle sedicenni. | VOTO 6.



Anna Tatangelo

Capelli alla Liana Orfei, calze velate molto démodé e sopraccigli sottili. Possiamo dirle che le sopracciglia così sottili non vanno più di moda dagli anni 2000? | VOTO 4.



Irama

Chi gli ha consigliato questo look, la fidanzata De Lellis? Sembra un vestito smesso di Federico Fashion Style, il re delle extensions. | VOTO 5.



Voti negativi anche per gli altri abiti della Raffaele descritti da Ciacci come “pronta per andare ad una cerimonia del Castello delle Cerimonie” e “sembra Olivia di Braccio di Ferro”, così come per Giorgia “che non ha mai fatto pace con i suoi capelli”, mentre ha promosso i Bocelli “il padre elegante ma la giacca di pelle è più adatta per andare a cavallo”, mentre sul figlio “pantalone molto molto stretto faceva difetto sul cavallo, bello come un attore di Beautiful e da quel che abbiamo visto sembra l’erede di Rocco”.