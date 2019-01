VIVRAI a lungo? Per scoprire se sei destinato a unadevi guardare al tuo: non solo ai tuoi genitori, ma anche a zii e zie. Le probabilità di ereditare geni legati alla longevità sono più alte, infatti, se si proviene da una famiglia con molti membri longevi. A rivelarlo è una ricerca guidata dal Leiden University Medical Center, in Olanda, e dall’Università dello Utah, pubblicata su Nature Communications.

• LO STUDIO

Utilizzando database dell’università dello Utah (Usa) e della provincia olandese di Zeeland, gli studiosi hanno analizzato le genealogie di circa 315.000 persone di oltre 20.000 famiglie risalenti al 1740. “Abbiamo osservato – evidenzia Niels van den Berg, dottorando in epidemiologia molecolare, autore principale dello studio – che più parenti longevi si hanno, più basso è il rischio di morire giovani”. Paragonati a persone della loro stessa età, i figli di genitori che sono entrambi ‘top survivor’ (cioè nella fascia più alta del 10% in termini di età di un gruppo di persone nate entro un determinato periodo di tempo) hanno un rischio inferiore del 31%. Un rischio che risulta ridotto anche se in questa categoria non ci sono i genitori, ma zii e zie. Anche loro, infatti, hanno un ruolo determinante da non sottovalutare. “Nelle famiglie longeve, i genitori possono quindi trasmettere i geni della longevità ai loro figli, anche se fattori esterni impediscono loro di raggiungere un’età davvero elevata”, sottolinea van den Berg.



• STESSI RISULTATI IN POPOLAZIONI DIVERSE

I ricercatori hanno osservato risultati simili nello Utah e in Zeeland, nonostante le diverse circostanze ambientali. In Zeeland, le persone erano rimaste nello stesso posto per molto tempo, mentre nello Utah durante il XIX secolo si è registrato un massiccio flusso di migranti. Inoltre, durante il periodo di studio in Zelanda mancava acqua potabile pulita, mentre nello Utah era disponibile acqua fresca dalle montagne per alcune comunità. “Nonostante queste differenze – ha detto van den Berg – abbiamo raggiunto le stesse conclusioni riguardo all’eredità della longevità nelle famiglie. Questo rafforza la nostra idea che esistano davvero geni della longevità da scoprire.”

• FINORA SI SONO CERCATI I GENI DELLA LONGEVITÁ NEL GRUPPO SBAGLIATO

Questi geni sono stati cercati a lungo, ma sono risultati molto più difficili da individuare rispetto a quelli legati alle malattie. “Questa ricerca ci ha portato ad essere molto più selettivi nell’individuare le persone in cui cercare quei geni”, ha affermato Eline Slagboom, professoressa di epidemiologia molecolare presso l’Università di Leida e coautrice dello studio. “Se indaghi su un gruppo casuale di persone con più di 100 anni, per quanto eccezionali possano essere, è molto probabile che gran parte di loro non appartenga effettivamente a una famiglia in cui la longevità è ereditabile”, ha detto, infatti, Slagboom precisando che “la loro età è probabilmente una questione di casualità, il risultato di uno stile di vita sano o di svariate circostanze e non si riflette quindi nel loro DNA”. Il segreto della longevità, invece, potrebbe essere trovato nei geni delle famiglie con più membri longevi.

A tal proposito Ken Smith, direttore del database della popolazione dello Utah, ha affermato che i risultati sottolineano l’importanza della costruzione di alberi genealogici di alta qualità che “ci permettono di osservare la vita intera degli individui per generazioni e in luoghi diversi. Con questi insiemi di dati attentamente costruiti abbiamo, infatti, osservato stessi modelli familiari di estrema longevità in diverse circostanze. Questo – ha detto Smith – indica l’importanza di costruire genealogie dettagliate per identificare famiglie specifiche che potenzialmente contengono geni per una straordinaria sopravvivenza”.