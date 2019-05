Bari incoronata da Lonely Planet fra le mete europee del 2019. La bibbia del turismo sceglie il capoluogo pugliese come unica città italiana da premiare per l’anno, con una motivazione ben precisa: “Da città portuale un tempo malridotta si gode la rinascita avvenuta nel corso di un decennio – dicono gli esperti – Bari sta tornando alla ribalta”.

E il sindaco Antonio Decaro non può che esultare alla notizia. In un lungo post su Facebook ringrazia in primo luogo i concittadini che “ogni giorno, rispettando e amando la loro città, hanno contribuito a trasformarla da anonimo capoluogo di provincia, di cui non si conosceva bene nemmeno la posizione sulla cartina geografica, a una grande star del turismo internazionale”.

La riflessione del primo cittadino si sposta quindi all’impegno e all’ostinazione che ora sono stati premiati da Lonely Planet: “Ci dicevano: ‘Al Sud non esiste il lavoro di squadra’. E noi abbiamo risposto lavorando gomito a gomito con la Regione Puglia, con le associazioni di categoria, con le strutture ricettive e con il sistema pubblico e privato dei trasporti”. Decaro smonta tutti quelli che non credevano nelle potenzialità di Bari rispondendo con ciò che è stato fatto: e allora a chi accusava la città di non “essere matura per accogliere grandi eventi internazionali” la messa alla prova è stato il G7 delle Finanze, l’incontro di papa Francesco con i patriarchi delle chiede del Mediterraneo, le tante manifestazioni sportive. Ancora, a chi se la prendeva con la festa di San Nicola, paragonata a “una sagra di paese”, la migliore replica sta nell’aver sviluppato “evento spettacolare capace di portare nelle strade di Bari 300mila persone, provenienti da tutto il mondo”.

“Ai pregiudizi e agli stereotipi sui ‘terronì abbiamo risposto trasformando Bari in una capitale del turismo del sud Europa”, conclude il sindaco. Ma non è tempo di sedersi sugli allori: “Oggi festeggiamo questo traguardo, ma domani siamo già pronti a ripartire. Perché il futuro di Bari è appena cominciato”.