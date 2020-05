Approvata all’unanimità dal consiglio regionale lombardo la mozione urgente per la raccolta e l’utilizzo del plasma autoimmune. “Con questa mozione – dice Emanuele Monti presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, primo firmatario della mozione – impegniamo la giunta regionale ad istituire la Banca Regionale del Plasma, che consiste nell’estendere la raccolta del plasma a tutti i centri trasfusionali lombardi, che dovrà essere fatta secondo le indicazioni in essere negli ospedali San Matteo di Pavia e Carlo Poma di Mantova. In queste due strutture sanitarie prenderà il via la lavorazione e conservazione delle unità di plasma iperimmune anche per conto degli altri centri trasfusionali regionali. La strada per la sperimentazione di una cura che ha tutti i presupposti per essere valida è tracciata”.

Fonte