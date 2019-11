“Ti prepari per andare al lavoro, saluti distrattamente i famigliari e gli amici e ti dirigi verso la caserma. Spesso gli amici ti dicono che ‘tanto se non ci sono emergenze di giorno cazzeggi e la notte dormi, cosa ti lamenti del tuo lavoro e del tuo stipendio!’ oppure ‘ma salvate sempre i gattini sugli alberi’ o ‘aprite le porte alle vecchiette’ per finire con ‘bella la vostra vita’ o peggio ancora ‘buon lavoro’. Arrivi al lavoro, ti cambi.. Scendi all’adunata. Ore di 20 cambio turno, appello, passaggio di consegne e controllo mezzi. Una serata come tante, ridi e scherzi con i colleghi. Suona il 115. Attenzione deve uscire la prima partenza per fuga gas“. E’ quanto scrive Enrico Arzillo, vigile del fuoco di Parma, in un post su Facebook per rendere omaggio ai suoi tre colleghi morti questa notte ad Alessandria. La tragedia ha suscitato profonda commozione in tutto il corpo. E sui social si susseguono i messaggi di vicinanza.

Fonte