Missione compiuta. La Juve vince nel recupero a Mosca contro la Lokomotiv e stacca il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo. I bianconeri si impongono 2-1 con una rete di Douglas Costa al 93′. La Juve aveva sbloccato il risultato al 3′ del primo tempo con Ramsey pronto a ribadire in rete un pallone passato sotto le gambe del portiere russo su una punizione calciata da Ronaldo. Immediata però la reazione della Lokomotiv a segno al 12′ con Miranchuk.Ripresa con poche emozioni, salvataggio sulla linea di Bonucci al 77′ su un destro dal limite di Joao Mario e poi la festa bianconera firmata da Douglas Costa.La classifica del gruppo D vede la Juve salire a 10 punti, ferma a 3 la Lokomotiv terza ma matematicamente fuori dai primi due posti. Completano il girone Atletico Madrid e Bayer Leverkusen.

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 (1-1)

Lokomotiv Mosca (4-4-2): Guilherme, Ignatjev, Corluka, Howedes, Rybus, Zhemaletdinov (36′ st Murilo), Krychowiak, Barinov, Joao Mario (40′ st Kolomeytsev), Aleksey Miranchuk, Eder. (77 Kochenkov, 2 Zhivoglyadov, 3 Idowu, 37 Magkeev, 67 Tugarev). All.: Semin.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Khedira (25′ st Douglas Costa), Pjanic, Rabiot, Ramsey (19′ st Bentancur), Higuain, Ronaldo (36′ st Dybala). (77 Buffon, 2 De Sciglio, 11 Douglas Costa, 14 Matuidi, 28 Demiral). All.: Sarri.

Arbitro: Buquet (Francia).

Reti: nel pt 4′ Ramsey, 12′ Miranchuk. Nel st 48′ Douglas Costa.

Angoli: 7 a 5 per la Juventus.

Recupero: 1′ e 4′.

Ammoniti: Bonucci, Rybus per gioco scorretto. Douglas Costa per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 26.821.