Lodo Guenzi sarà giudice di X Factor. Il cantante de Lo Stato Sociale sostituirà Asia Argento dal prossimo 25 ottobre, quando inizieranno le puntate live del programma.

Lodo Guenzi sarà il nuovo giudice di X Factor. È finita l’attesa e si è conclusa come prevista la questione legata ad Asia Argento, sospesa dal programma dopo essere stata accusata di violenza sessuale. I fan avevano sperato fino all’ultimo che lei potesse rimanere anche nei Live, ma alla fine l’epilogo ha distrutto tutte le speranze.

Lodo Guenzi a X Factor: manca solo l’annuncio ufficiale

La produzione di X Factor non ha ancora ufficializzato la sostituzione, ma sembra ormai solo questione di tempo. Dopo il suo blitz durante le Audition, Lodo Guenzi prenderà posto al fianco di Manuel Agnelli, Fedez e Mara Maionchi dal prossimo 25 ottobre, quando inizieranno i live del programma.

Inutile quindi la petizione in favore di Asia Argento. L’attrice, accolta con un certo scetticismo dai fan del programma, ha stupito tutti nel ruolo di conduttrice, e alla notizia della sua sospensione il mondo social si è attivato per evitare che l’anima rock del tavolo di X Factor venisse sollevata dal suo incarico.

Anche i colleghi giudici avevano preso le parti di Asia Argento. In particolare Manuel Agnelli si era esposto pubblicamente difendendo Asia e riscuotendo consensi.

Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale è uno dei personaggi del momento

La produzione ha deciso però di non rischiare e ha scelto un personaggio in grado di ammortizzare il malcontento per una decisione che farà discutere in quanto Asia Argento non è stata riconosciuta colpevole da nessun tribunale. Sky e la produzione di X Factor hanno optato per una misura preventiva che ha diviso il pubblico.

Lodo Guenzi era uno dei nomi caldi già dal primo momento, quando era scattato il toto-giudice. Reduce dal grande successo ottenuto a Sanremo con Lo Stato Sociale, il cantante è rimasto sulla cresta dell’onda con una serie di concerti e ospitate che lo hanno fatto diventare senza dubbio uno dei personaggi del momento.

Di seguito il video di Una vita in vacanza de Lo Stato Sociale: