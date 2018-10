Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale è il nuovo giudice di X Factor al posto di Asia Argento, ma online questa scelta è stata aspramente criticata.

Il motivo sarebbe da attribuire a questa dichiarazione, che Lodo Guenzi fece in merito al talent di Sky:

“Il problema di X Factor è il modello educativo che propone in un meccanismo tv dove il talento viene svilito per lo spettacolo ed emergono sempre il bel canto o i fregni, secondo una logica produttiva dove bisogna macinare soldi e il lavoro artistico, il valore e la preparazione passano in secondo piano”

Oggi, dopo l’annuncio da parte di Sky Italia, i fan della trasmissione hanno deciso di ribellarsi.

Ciao ciao XFactor👋🏻👋🏻👋🏻 siete imbarazzanti quanto Lodo Guenzi. Si cambia canale. — everlong2404 (@anninabelloni) 5 ottobre 2018

Complimenti a #LodoGuenzi

per la coerenza e soprattutto per essersi fatto COMPRARE

da @XFactor_Italia ancora più ipocrita per aver scelto uno che fino a qualche tempo fa dichiara così ⬇️@AsiaArgento sei e resti il giudice migliore di tutte le edizioni di #XF12#Niger pic.twitter.com/LYAorLkFSm — AsiaArgentoFanPage (@FanPage_AA_) 5 ottobre 2018

Fanno gli alternativi alle feste del 1 maggio, rilasciano interviste dove smerdano i talent, scrivono canzoni dello stesso tenore e poi, qualche mese dopo, vengono contrattualizzati dagli stessi. oltre che incoerenti, sono diventati tristemente prevedibili#lodoguenzi#xf12 — Massimo Falcioni (@falcions85) 5 ottobre 2018

Lodo Guenzi commenta il suo debutto ad X Factor

Il frontman de Lo Stato Sociale ha commentato il suo prossimo debutto ad X Factor, senza però rispondere alle polemiche.