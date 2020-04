Il vero shock è arrivato, senza sapere nulla di quanto stesse accadendo, quando hanno visto le foto dei camion militari portare via le bare da Bergamo. Scoprire, dopo quasi un mese di navigazione, isolati da tutto e da tutti, impegnati a solcare l’Atlantico diretti a Caraibi inseguendo un sogno, un mondo stravolto a causa del virus. Talmente cambiato che anche una volta arrivati ai Caraibi per giorni nessun luogo ha accettato di farli sbarcare, anche a causa di quell’ “italiana” scritto sul passaporto.Elena Ramenghi, 32 anni, bergamasca, è una giovane copywriter freelance che insieme al fidanzato inglese Ryan Osborne, nel 2017, ha deciso di cambiare vita viaggiando per i mari a bordo del loro catamarano Kittiwake. Dopo tre anni di esperienza nautica a fine febbraio la coppia aveva programmato di compiere la traversata dell’Atlantico. Sapevano del virus, di quel che stava accadendo in Cina, ma le notizie “sembravano indicare un rallentamento nella diffusione”, la parola “pandemia” era ancora lontana. Così hanno salutato i genitori, chiesto loro di non dargli brutte notizie dato che una volta sospinti dagli Alisei non sarebbero potuti tornare indietro, e il 28 febbraio sono salpati da Lanzarote diretti a Guadaloupe. Quello che hanno scoperto 25 giorni dopo, compreso il divieto di approdare in diverse isole – racconta Elena a Repubblica – è uno shock che non potranno mai dimenticare.

Quando avete deciso di salpare cosa sapevate del virus?

“Avevamo visto le ultime notizie online in cui sembrava che i casi di coronavirus in Cina stessero diminuendo e la situazione migliorando. Il viaggio era in programma da sei mesi. Negli ultimi tre anni, da quando abbiamo lasciato l’ufficio, lavoriamo e navighiamo online fermandoci sono nei mesi più freddi, raccontiamo tutto su Youtube (Sailing Kittiwake, ndr) e programmiamo i viaggi futuri. L’idea era tentare la prima traversata atlantica, 5.500 chilometri di oceano, spinti dagli Alisei, a bordo di una modesta barca a vela Skua di 11 metri. Così siamo partiti da Lanzarote con lo scopo di sbarcare a Guadaloupe, nei Caraibi francesi”.

Una volta partiti non avevate più possibilità di sapere cosa stesse accadendo?

“Per la traversata, che sarebbe durata tra i 24 e i 30 giorni, abbiamo chiesto alle nostre famiglie di non mandarci brutte notizie. In due persone su una barca a vela in mezzo all’Atlantico, preferivamo restare concentrati sulla traversata per motivi di sicurezza e in più una volta che la barca entra negli Alisei è praticamente impossibile tornare indietro, quindi ricevere brutte notizie ci avrebbe solamente preoccupato e distratto. Avevamo un unico mezzo di comunicazione con il mondo: un dispositivo satellitare che ci permetteva di scambiare messaggi di 160 caratteri alla volta, come i vecchi SMS, con alcuni amici e parenti. Niente internet o radio nel mezzo dell’oceano. Credo che sapendo quanto grave fosse la situazione, le famiglie abbiano preferito non avvisarci”.

Poi però, a pochi giorni dall’arrivo, è arrivata una prima notizia.

“Diciamo che il 15 marzo un’amica ci ha informato che stavano chiudendo i confini di alcune isole dei Caraibi e noi abbiamo pensato fosse per proteggersi dal virus, dato che le isole sono piccole e spesso non attrezzate, una sorta di misura preventiva. Solo che ogni giorno la lista delle isole che chiudevano i confini aumentava. Anche Guadeloupe il 18 marzo ha chiuso i confini. Non avevamo più una meta, così ci siamo diretti a Grenada”.

E qui l’hanno rifiutata in quanto italiana?

“Stavamo arrivando a Grenada, ma ha chiuso i confini. Così ci siamo diretti verso l’isola di Bequia, Saint Vincent and the Grenadines. Mancavano 10 ore di mare all’arrivo a Bequia quando una amica è riuscita avvertirmi che l’ufficio immigrazione dell’isola l’aveva informata che io, essendo italiana, non sarei stata accettata. Abbiamo cominciato a preoccuparci, le varie isole dei Caraibi, considerate più sicure nella stagione a rischio uragani, stavano chiudendo e non sapevamo come fare. Così abbiamo deciso di mantenere la rotta per Bequia lo stesso”.

Poi, quando è tornato il segnale, avete scoperto tutto: i morti, la sua Bergamo devastata, il mondo stravolto.

“È stato scioccante. Il 25 marzo, all’alba, abbiamo cominciato a vedere la sagoma di Bequia e i telefonini ricevevano finalmente il 3G. È stato come risvegliarsi da un coma: abbiamo letto le notizie, siamo rimasti colpiti dall’orrore, scioccati e preoccupati per le nostre famiglie. Ho subito cercato di capire cosa stesse accadendo a Bergamo. Abbiamo ricostruito le notizie passo dopo passo. Il momento più scioccante è stato quando abbiamo abbiamo visto le foto dei camion militari per trasportare le bare a Bergamo. Ho pianto. È stato il momento più duro. Ho chiamato mio padre e lui mi ha detto “ora che l’hai scoperto non fatevi prendere dal panico”. Per fortuna i miei parenti stanno bene, ma purtroppo sono morte tantissime persone che conoscevamo. Forse è stato meglio non sapere la verità durante la traversata, perché altrimenti non avremmo chiuso occhio in mezzo all’oceano”.

Scoperto della pandemia, per voi è iniziato un nuovo problema.

“Siamo sbarcati, ma vedendo il mio passaporto italiano l’ufficiale ha rifiutato di farci entrare nel Paese. Non abbiamo mollato, dimostrando che da settimane eravamo in oceano, praticamente in quarantena, e che non eravamo stati in Italia da mesi. Abbiamo mostrato tracce del Gps, ricevute e scontrini degli ultimi mesi, e alla fine dopo una lunga trattativa ci hanno fatto approdare. Ora siamo bloccati qui a Bequia e leggere le notizie ci sembra un altro mondo. Pochissimi casi, negozi aperti, nessuno indossa mascherine, anche se i disinfettanti sono finiti. È surreale. Siamo su un’isola Caraibica ma siamo tristi per ciò che sta accadendo, divisi fra due realtà, e non sappiamo quando e se potremo ripartire, anche perché oltre al problema del Covid-19 se ne aggiungerà un altro: presto aumenterà il rischio di uragani e allora dovremo spostarci più a sud. Ma non ci pensiamo, ora pensiamo solo a casa”.