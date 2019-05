BOLOGNA – “Ho preso il treno alle 7 e 25. Hanno bloccato le linee 20 minuti dopo: a saperlo prima mi sarei organizzato diversamente”. Da 15 anni pendolare, Roberto Ballardini è solo una delle tante vittime dei ritardi e dei disagi che questa mattina hanno colpito la linea ferroviaria Bologna-Rimini.

Con il maltempo delle ultime ore il fiume Savio ha rotto gli argini in più punti e la circolazione tra Cesena e Forlì è stata interrotta dalle 7 e 50. I passeggeri si sono quindi ritrovati alle 8 con gli occhi all’insù, a guardare i tabelloni che indicavano ritardi dichiarati «fino a quattro o cinque ore», spiegano i pendolari.



Una disavventura che forse poteva essere evitata. Ballardini, 40 anni, che viaggiava su un regionale veloce partito da Castel San Pietro e diretto a Savignano sul Rubicone, come ogni giorno per lavoro, si è bloccato a Forlì. “La stazione era piena di lavoratori e studenti che non sapevano che fare, con l’unica alternativa di arrivare a Rimini passando da Faenza, Ravenna e Cesenatico – dice Ballardini – Il capotreno è passato a comunicare a voce il problema una volta fermi a Forlì”.



Maltempo in Emilia Romagna: fiumi esondati e in piena

Bloccati in una stazione intermedia della tratta, in molti si sono organizzati con mezzi privati, mettendo su una sorta di car sharing improvvisato, ispirato dall’emergenza. “Alcuni si sono messi insieme per pagare il taxi fino a Bologna o Rimini per risparmiare – racconta lo sfortunato pendolare, dirigente di una struttura sanitaria privata – Io ho scelto di prenderne uno in solitaria, ma solo perché avevo fretta di arrivare a prescindere dalla spesa”.

Il disagio ha coinvolto treni a lunga percorrenza come i Frecciabianca e gli Intercity. I passeggeri in partenza da Bologna e diretti a Rimini e viceversa oggi si sono quindi ritrovati a dover fare un viaggio in taxi condiviso oppure un passaggio inaspettato da Ravenna.