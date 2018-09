Nessuno avrebbe potuto immaginare che il capitolo successivo della vicenda degli alunni stranieri esclusi dalle agevolazioni scolastiche a Lodi sarebbe stato un attacco hacker. Il gruppo AnonPlus ha infatti oscurato per alcune ore il sito della Provincia, in polemica con la sindaca Sara Casanova.

Al posto della solita homepage, chi ha tentato di visitare il sito nella mattinata di giovedì si è trovato di fronte, anziché la normale homepage, una schermata nera, con il grande simbolo di AnonPlus e poche righe del “credo” dell’organizzazione, che si richiama alla “libertà di stampa” e alle “corruzioni del potere finanziario”. La situazione, cominciata nella notte, è stata riportata alla normalità intorno alle 11. AnonPlus ha poi spiegato i motivi dell’attacco tramite il suo profilo Twitter: il bersaglio è la sindaca di Lodi Sara Casanova, definita “razzista criminale che se la prende con i bambini”. Il riferimento è alle polemiche dopo il recente aggiornamento del regolamento comunale, che impone agli extracomunitari di portare documenti impossibili da trovare, pena l’abolizione delle sovvenzioni comunali.

La provincia di lodi dovrebbe prendere provvedimenti verso la Sindaca del comune di Lodi, per essere una razzista criminale che se la prende con i bambini.https://t.co/N0I5oa1qXj #Defaced#Leaked

Database 1: https://t.co/MEJ0jDqf1A

database 2: https://t.co/OP7msGH6ha#Anonplus pic.twitter.com/bVrvVeL941 — Anonplus (@An0nPlu5) 19 settembre 2018

AnonPlus è una branca di Anonymous che ha diffuso, tra gli altri, documenti riservati del governo degli Stati Uniti. Da AP sono partiti, nei mesi scorsi, attacchi contro il sito del Partito Democratico di Firenze, del ministro dell’Interno Matteo Salvini e del quotidiano Il Giornale. La Provincia di Lodi ha immediatamente sporto denuncia contro ignoti ed espresso solidarietà alla sindaca Casanova. “Mi ha telefonato la responsabile di segreteria alle 9 per dirmi che qualcosa sul sito non andava – spiega il presidente della Provincia Francesco Passerini – È difficile rispondere a un gesto così vile, sicuramente non ci fanno paura. In una democrazia le proprie idee si portano avanti con il confronto, anche duro, ma mai con intimidazioni o minacce. Noi andiamo avanti. Se necessario, mi confronterò anche con gli altri enti colpiti da questi vigliacchi”.