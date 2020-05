L’impatto delle prime riaperture disposte in Italia dopo la fase 1 della crisi Covid-19 inizieranno a manifestarsi “nella seconda parte di questa settimana”, considerando che “il tempo medio di contagiosità del virus è di 5-7 giorni. Da mercoledì, se abbiamo avuto degli effetti negativi, dovremmo cominciare a vederli. Attendiamo con impazienza, ma anche con fiducia”. E’ ottimista Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza coronavirus. In un’intervista a ‘il Messaggero’, l’esperto conferma che “chiudere è servito davvero“; invita a non cedere all’euforia, ma confida che R0, l’indice del contagio, non risalga sopra 1: “Spero proprio di no – dice – Le scelte del Governo sono state oculate, con gradualità e progressione attenta della ripresa delle attività produttive non essenziali”.

