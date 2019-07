E’ SOPRATTUTTO dell’ambiente in cui viviamo – inteso come insieme di stili di vita e abitudini – la responsabilità del generale aumento di peso che si è verificato a partire dagli anni ’60. I geni giocano un ruolo, ma in tandem con l’ambiente che è diventato sempre più ‘obesogeno’. E’ quanto emerge da uno studio condotto in Norvegia e appena pubblicato sul British Medical Journal. Dal 1975 l’obesità è quasi triplicata nel mondo, ma le origini di questa epidemia sono tuttora poco chiare.I ricercatori hanno esaminato 119.000 pazienti, di età compresa tra 13 e 80 anni, arruolati nel Nord Trøndelag Heath Study tra il 1963 e il 2008. Su 67.305 di questi, è stata analizzata l’associazione tra la predisposizione genetica e l’Indice di Massa Corporea (IMC). Dopo aver preso in considerazione i fattori principali, i risultati dell’analisi hanno dimostrato che in Norvegia l’IMC ha cominciato ad aumentare tra la metà degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta. Inoltre, i nati dopo il 1970, se messi a confronto con coorti di nascita precedenti, avevano già un IMC significativamente maggiore nella fascia d’età dei giovani adulti.



Geni e ambienti, la coppia che fa salire l’ago della bilancia



I pazienti sono stati suddivisi equamente in 5 gruppi: il primo era quello maggiormente predisposto geneticamente a sviluppare un IMC più elevato e l’ultimo era quello con una minore predisposizione genetica. L’IMC è risultato essere di gran lunga diverso tra il primo e l’ultimo gruppo a seconda delle fasce d’età e queste differenze aumentavano progressivamente dagli anni Sessanta agli anni Duemila. I ricercatori hanno rilevato come negli ultimi decenni i soggetti con una predisposizione genetica all’obesità abbiano avuto un rischio più elevato di ingrassare in quanto i geni interagiscono con un ambiente sempre più obesogeno e ciò ha portato all’aumento dell’Indice di Massa Corporea. Ma lo studio ha fatto emergere anche che, a partire dagli anni Sessanta, l’IMC è aumentato sia nei soggetti con una predisposizione genetica ad ingrassare che in quelli non predisposti geneticamente, dimostrando che l’ambiente resta il principale responsabile dell’epidemia di obesità.



Com’è cambiato negli anni l’IMC



In particolare, si è visto che nei trentacinquenni maschi, coloro che risultavano maggiormente predisposti geneticamente avevano un IMC di 1,20 kg/m2 più alto di coloro che erano meno predisposti negli anni Sessanta. Ma questa differenza è aumentata nel tempo e negli anni 2000 l’IMC in chi era geneticamente predisposto era di 2,09 kg/m2. Stesso andamento per le donne di 35 anni: l’IMC era di 1,77 kg/m2 negli anni Sessanta e di 2,58 kg/m2 negli anni Duemila. Quindi, secondo i ricercatori, negli anni Duemila, l’aumento dell’IMC rispettivamente di 0,89 kg/m2 negli uomini e di 0,81 kg/m2 nelle donne potrebbe essere dovuto all’interazione tra genetica e un ambiente obesogeno.



Ambiente ‘obesogeno’: di cosa si tratta?



Ma che vuol dire esattamente ‘ambiente obesogeno’? Si fa riferimento a questi termini per indicare che la società moderna è caratterizzata dall’incessante offerta di cibo, spesso nutrizionalmente povero, ricco in grassi, zuccheri, sale e calorie. Rientrano nel concetto anche gli stili di vita sedentari con lavori fisicamente meno impegnativi, l’uso diffuso di mezzi di trasporto e la tendenza a muoversi poco in generale.