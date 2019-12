2

2

– L’obesità pesa anche sulla salute del Pianeta, c’è poco da fare: essere appesantiti da chili di troppo equivale a produrre una maggiore quantità di emissioni di COsia per via dei processi metabolici dell’organismo (più ponderosi negli individui sovrappeso e obesi), sia per via dell’eccesso di cibo consumato da chi soffre di obesità. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Obesity: a livello globale l’obesità contribuisce a un eccesso di 700 mega-tonnellate (una mega tonnellata è un miliardo di chili) di emissioni di COl’anno, pari a circa l’1,6% di tutte le emissioni prodotte dall’uomo.

Lo studio è stato condotto da esperti dell’Università di Copenaghen, dell’Alabama e dell’ateneo di Auckland in Nuova Zelanda che però sottolineano: questi dati non devono portare alla stigmatizzazione dell’eccesso di peso. Le persone che soffrono di obesità sono già vittime di discriminazioni, e numerosi studi hanno documentato l’esistenza di diversi stereotipi. “Questo studio dimostra che paghiamo un prezzo altissimo per la difficoltà di accesso alle cure contro l’obesità – sostiene Ted Kyle, fondatore di ConscienHealth. Non solo il problema affligge i pazienti obesi, ma l’eccesso di peso non curato può anche contribuire a problemi ambientali”.

La ricerca è stata svolta calcolando le emissioni in più prodotte da un individui obeso rispetto a individui di peso normale: gli esperti hanno tenuto conto del surplus di emissioni legate ai più ponderosi processi metabolici di chi convive con chili di troppo, le emissioni in più dovute alla produzione e al consumo dell’eccesso di cibo mangiato da questi individui, infine le emissioni legate al maggior dispendio di carburante per i loro spostamenti.