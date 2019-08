Minisoggiorno a Crotone per l’emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, che ieri mattina è attraccato in porto con il suo mega-yacht, il ‘Katara II’. Al Thani, in compagnia della famiglia e di un nutritissimo servizio di sicurezza, si è fermato al ristorante del Lido degli Scogli, dove era ospite anche il cantautore crotonese Sergio Cammariere. E con Cammariere al pianoforte l’emiro si è divertito a cantare a fine pranzo, dopo essersi intrattenuto con i proprietari dell’hotel Mario e Damiano Sposato. Prima di risalire sullo yacht Al Thani, che è anche proprietario del Psg, si è spostato per fare visita a Capo Colonna.

