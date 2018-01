SE ESPOSTI al fumo delle sigarette elettroniche, i topi presentano più danni nel loro Dna, in particolare nelle cellule del cuore, dei polmoni e della vescica, che sembrano peraltro meno capaci di ripararsi. Purtroppo però i dati ottenuti nell’università di New York, e pubblicati sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), rivelano effetti nocivi anche nell’uomo. Per ora il gruppo guidato da Moon-Shong Tang ha osservato effetti simili a quelli visti sul Dna di topo in cellule umane di polmone e vescica in laboratorio, quando esposte alla nicotina e all’nnk (chetone nicotina-derivato della nitrosammina), un derivato della nicotina cancerogeno. Ma nelle cellule umane i ricercatori hanno rilevato anche un maggior tasso di mutazione e di trasformazione in cellule tumorali.



RISCHIO MAGGIORE DI TUMORE A POLMONI E VESCICA

Nonostante le sigarette elettroniche abbiano meno agenti cancerogeni rispetto al fumo di tabacco, gli “svapatori” potrebbero però avere un rischio maggiore rispetto ai non fumatori di sviluppare malattie cardiache e tumori ai polmoni e alla vescica. La Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia statunitense che regola i farmaci, ha inoltre messo sotto esame le sigarette elettroniche per il rischio di esplosione delle loro batterie.